Kuşadası açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından 38 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN