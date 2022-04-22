Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen güvenli bölgeye getirildi.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen güvenli bölgeye getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra yüzerek kendi imkanlarıyla karaya çıkan 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince botlara alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Türk, Güncel, Haberler

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