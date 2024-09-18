Kuşadası Açıklarında 21 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Eylül Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında Kuşadası açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta 1'i çocuk olmak üzere 21 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel