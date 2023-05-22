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Kuşadası açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

????????????? Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

????????????? Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

???????Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmeni kurtardı.???????

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Yunanistan Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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