Kuşadası açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bottaki göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik korveti görevlendirildi.

Durdurulan bottaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.