KUŞ KAFESLERİNİ ÇALDILAR; GÖRÜNTÜLENDİKLERİ KAMERAYA EL HAREKETİ YAPTILAR

ÜMRANİYE'de evcil hayvan mağazasının önünde bırakılan 4 kuş kafesi çalındı. Hırsızlardan biri kendilerine görüntüleyen güvenlik kamerasına el hareketi yaparken, dükkan sahibi Semih Yıldırım, "Kafesleri alması bir şey değil de kameraya yaptığı hareket terbiyesizlik. Anneleri babaları görsün de utansınlar." dedi.

Olay 23 Şubat saat 22.30 sıralarında Çakmak Mahallesi'nde evcil hayvan mağazasında meydana geldi. Semih Yıldırım akşam saatlerinde işyerini kapatarak evine gitti. Bir süre sonra dükkanın önüne gelen 4 kişi, 4 adet kuş kafesini aldı. Şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasına el hareketi yaptı. Kafes hırsızları daha sonra buradan ayrıldı.

Dükkan sahibi Semih Yıldırım, "Kafesler dışarıda kalmış. İş yerini kapattıktan sonra gelen 4 kişi önce akvaryumun arkasındaki kafesleri, daha sonra askıda dışarıda kalan kafesleri alıyor. Güvenlik kamerasını fark ediyorlar ama rahat hareketleri devam ediyor. Kameraya el hareketi yapıyor biri. Daha sonra kameranın yönünü değiştiriyor. Anneleri babaları görsün de utansınlar" diye konuştu.