Kuş kafesindeki kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kuş kafesindeki ağa takılan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye, kedinin takıldığı ağı makasla keserek hayvanı sağ salim kurtardı ve sağlık kontrolünün ardından kediyi yaşam alanına bıraktı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuş kafesindeki ağa takılan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kapısuyu Mahallesi'ndeki kafeste bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kedinin takıldığı ağı makasla kesti.
Kedi, sağlık kontrolünün ardından yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel