Kuş Kadın" Mogao Mağaraları'nın Resmi Sanal Çizgi Film Karakteri Oldu - Haberler

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Kuş Kadın" Mogao Mağaraları'nın Resmi Sanal Çizgi Film Karakteri Oldu

Xinhua - Güncel
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Kuş Kadın' Mogao Mağaraları'nın Resmi Sanal Çizgi Film Karakteri Oldu

DUNHUANG, 8 Temmuz (Xinhua) -- UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentindeki Mogao Mağaraları'nı ziyaret eden insanlar görülüyor.

DUNHUANG, 8 Temmuz (Xinhua) -- UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentindeki Mogao Mağaraları'nı ziyaret eden insanlar görülüyor. Bin yıllık duvar resimlerindeki yarı kadın yarı kuş yaratıktan esinlenilen Jiayao, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentindeki Mogao Mağaraları'nın resmi sanal çizgi film karakteri oldu. Jiayao, sırtından tüyler çıkan geleneksel elbiseler giyen bir kız gibi görünüyor. Animasyon, onun kalıntılarla olan deneyimini ve duvar resimlerinden diğer karakterlerle olan etkileşimlerini tasvir ediyor. (Fotoğraf: Zhang Yujie/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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