Kuş Gribi Salgını Sebebiyle Çek Çiftliğinde Yaklaşık 15.000 Ördek İtlaf Ediliyor

PRAG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çek veterinerler, kuş gribi salgını sebebiyle ülkenin Güney Bohemya bölgesindeki bir endüstriyel çiftlikte Pazartesi günü yaklaşık 15.000 ördeği itlaf etmeye başladı.

Frahelz'teki çiftlikte daha önce yaklaşık 22.000 ördek vardı fakat geçen hafta bunlardan binlercesi öldü. Çek Haber Ajansı'na (CTK) göre bu yaşanan, bölgede şimdiye kadar tespit edilen en büyük kuş gribi salgını oldu.

CTK'nın haberine göre, ördeklere vahşi su kuşlarından gelen yüksek derecede patojenik kuş gribi H5N1 virüsü bulaştı.

Devlet veterinerleri, çiftliğin etrafında üç kilometrelik bir koruma bölgesi ve on kilometrelik bir gözetim bölgesi belirledi. Kuşların bu bölgelerdeki hareketleri sıkı bir şekilde takip ediliyor.

Çek Cumhuriyeti'nde son yıllarda birkaç salgın görülmesine rağmen yedi aydır kuş gribi salgını tespit edilmemişti.

Yetkililer, 2020 yılının Ocak ayında üç yıl sonra ilk salgını tespit etti. Sonraki ay, ülkenin iç kesimindeki Pardubice bölgesinde bir endüstriyel çiftlikte bir başka salgın tespit edildi ve H5N8'in yüksek derecede patojenik bir alt türü olan virüsü kontrol altına almak amacıyla 100.000'den fazla kümes hayvanı itlaf edildi.