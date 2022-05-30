Kuş dostu veteriner - Haberler

ANTALYA'da kuş gözlemcisi ve yaban hayatı rehabilitasyonu üzerine yüksek lisans tezi bulunan veteriner hekim Gökçe Coşkun, ilkbahar göç döneminde yorgun düşmüş, ateşli silah veya insan sebepli yaralı bulunan 20 kuşun tedavisini yaparak, 18'ini doğaya geri döndürdü. Son bir yılda 200 benzer kuş vakasından yüzde 80'i kurtarılırken, yüzde 20'si kaybedildi.

Göçmen kuşların ilkbahardaki göç yolculuğu ve sonrasındaki yavrulama dönemlerinde doğada ve yerleşim bölgelerinde çok sayıda yorgun düşmüş, kedi yaralaması, ateşli silah veya insan kaynaklı birçok sebeple yaralı kuş veya yavrularıyla karşılaşılıyor. Antalya'da yaban hayatı rehabilitasyonu üzerine yüksek lisans tezi de bulunan kuş gözlemcisi veteriner hekim Gökçe Coşkun, yorgun düşmüş veya yaralanmış yardıma muhtaç kuşların tedavilerini gönüllü yapıyor. Coşkun, ilkbahardan bu yana 20 yardıma muhtaç kuştan 18'ini, tedavilerini yaparak doğaya geri döndürdü.

Yardıma muhtaç ve yaralı kuşlarla ilgili akademik yayınlar için istatistik tuttuklarını da anlatan Coşkun, "Geçen yıl ilkbahardan bugüne kadar 200'ün üzerinde kuş türü vakası oldu. Yüzde 80'e yakını tekrar doğaya döndü ama yüzde 20'lik kısmı, özellikle kedi saldırısı, ateşli silahla yaralanma, araba çarpması gibi fiziksel hasar almış vakalar doğaya ne yazık ki dönemedi" diye konuştu.