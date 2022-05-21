'Kuş dedektifi' 23 yılda Türkiye envanterine 14 yeni tür ekledi

Küçük yaşlarda hobi olarak başladığı kuş gözlemini daha sonra profesyonel olarak devam ettiren Emin Yoğurtcuoğlu, 23 yıllık gözlemcilik serüveninde Türkiye'nin kuş envanterine 14 yeni tür ekledi.

"Kuş dedektifi" olarak anılan ve son 1,5 yıldır Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'nda göçmen kuşları takip eden Yoğurtcuoğlu, Türkiye'nin yanı sıra 70 ülkede de kuş gözlemi gerçekleştirdi.

12 yaşında yaban hayatına ilgi duyan ve kuş gözlemlerine başlayan Yoğurtcuoğlu, Türkiye'yi karış karış dolaşarak yeni türlerin izini sürdü.

2006 yılında kara gerdanlı ardıç kuşunu gözlemeyerek ilk kaydını yapan Yoğurtcuoğlu, 2011'de küçük pelikan, 2012'de kızıl başlı çinte ile ak yanaklı Arap bülbülü, 2013'te küçük saz horozu ile esmer çıvgın, 2015'te sazak mukallidi, 2021'de Arabistan toygarı, çöl çobanaldatanı, kıyı balıkçılı ile Sibirya suçulluğu ve bu yıl içinde de kül rengi yelkovan, Atlantik boz yelkovanı ve çöl kulaklı toygarı olmak üzere 14 türün kayıt altına alınmasını sağladı.

Gözlem çalışmalarını Samandağ ilçesindeki, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nda sürdüren Yoğurtcuoğlu, son olarak Türkiye'nin 496'ncı türü olarak kayda giren çöl kulaklı toygarını gözlemleyerek fotoğrafladı.

Şu ana kadar 14 yeni kuş türünün kayıt altına alınmasını sağlayan Yoğurtcuoğlu, Türkiye'nin yanı sıra kuş gözlemi yapmak için 70 ülke gezdi.

Yoğurtcuoğlu, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren dünyayı dolaşarak doğal ortamlarında yaşayan kuşları görmeyi hayal ettiğini söyledi.

Yoğurtcuoğlu, küçük yaşlarda kitaplarda okuduğu ve gördüğü kuşları etrafında görmeye başlayınca ilgisinin arttığını belirterek, "Ankara'ya taşınmıştık. Evimizin hemen yanında Altınpark diye bir şehir parkı var. Orada gördüğüm 120 sakayı şöyle not etmişim: 'Bu kuşları buraya birisi bırakmış herhalde.' Ailem bu konuda bana sürekli destek oldu. Bu süreç boyunca kuşlarla ve doğayla ilgilenen yüzlerce insan tanıdım. Başlarda en genç kuş gözlemcisi olarak nam salmıştım. Tabii insan bir şeye ne kadar genç yaşta başlarsa onu kavrama ve uygulama yetenekleri de yoğun ve fazla oluyor." dedi.

"Hayatımda ilk kez durdum"

Türkiye'nin 496'ncı türü olan küçük çöl toygarını da kendisinin bulduğunun altını çizen Yoğurtcuoğlu, şunları kaydetti:

"Kuşların göç rotası üzerindeyiz, binlerce hayvan Afrika'dan kuzeye doğru giderken ülkemizden geçiyor. Mileyha Sulak Alanı'ndayım. Hatay'da hayatımda ilk defa durmuş oldum. Seyyah birisiyim. Dünyayı sürekli gezip yeni yerleri görmek peşindeyim. Ülkemde gezmediğim yer, kuşlar için girmediğim toprak kalmadı. İlk defa Milleyha'da durdum. 1,5 yıldır buradayım ve kuşların gelip geçişine şahitlik etmeye başladım. Geçtiğimiz sene 20 Nisan'da görülmüş kuş, bir sene sonra tekrar aynı tarihte geliyor. Bunlara şahitlik etmek beni çok bilgilendirdi açıkçası. Son zamanlarda da biliyorsunuz birçok yeni kuş türü bulduk Mileyha Sulak Alanı'nda. Türkiye'de 454 kuş türünü gözlemledim. Türkiye'de en çok kuşu görüp, kayda geçirip belgeleyen kişi şu an benim."