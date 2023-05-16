Kuryeye satırlı saldırı: Saldırgan yakalandı

Zeytinburnu'nda bir kuryeye satırla saldırırken görüntülenen Sedat Y. yakalandı. Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde 10.Yıl Caddesi Mevlanakapı caddesinde yaşandı. Bir köfteci dükkanında kuryelik yapan Sefa Akyüz, iş yerine dönerken trafik ışıklarında iki aracın arasından geçmek istedi. Korna çalan kuryeye sürücülerden biri tepki gösterdi. Aracından inen sürücüyle kurye arasında tartışma büyüdü. Öfkelenen sürücü aracının bagajını açtıktan sonra satır çıkardı. Satırla kuryeye saldıran sürücüye araya giren diğer sürücüler engel oldu. O anlar arkadaki aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

POLİS FATİH'TE YAKALADI

Şikayet üzerine harekete geçen polis, saldırgan Sedat Y.'yi Fatih'teki evinde yakaladı. Şüphelinin ifadesinde olayda kullandığı satırı olayın heyecanı ile hatırlamadığı bir yere attığını söylediği öğrenildi.