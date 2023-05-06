Kurye motosikletiyle yaşlı adama çarptı: 2 yaralı

Burdur'da kuryelik yapan Mustafa Ş., yolun karşısına geçmeye çalışan Şadi C.'ye çarptı. Kazada kurye Mustafa Ş. ve Şadi C. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur'da kuryelik yapan Mustafa Ş., (23) motosikletiyle, yolun karşısına geçmeye çalışan Şadi C.'ye (76) çarptı. Kazada kurye Mustafa Ş. ve Şadi C. yaralandı.

Gazi Caddesi'nde 15 ACD 456 plakalı motosikletiyle ilerleyen Mustafa Ş. yolun karşısına geçmeye çalışan Şadi C.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletli kuryelik yapan Mustafa Ş. ve Şadi C., sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.