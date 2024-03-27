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Kurye, evden çıkamayan müşterinin mama siparişini hamile kediye ulaştırdı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kuryenin evden çıkamayan müşterinin mama siparişini hamile kediye ulaştırdığı anlar kask kamerasınca görüntülendi.

Online Yemek & Market teslimat platformu Trendyol Go'da kuryelik yapan 21 yaşındaki Cihan Kömürcü, bir kadın müşterinin mama ve çikolata siparişini ulaştırmak için Kemalpaşa Mahallesi'ne hareket etti.

Yoldayken, mamanın müşteri evden çıkamadığı için hamile kediye ulaştırılmak üzere verildiğini, çikolatanın da kendisine hediye edildiğini öğrenen Kömürcü, duygu dolu anlar yaşadı.

Kediyi apartman önünde bulan Kömürcü, mamayı kaba dökerek hayvanın yemesini sağladı. Kediyi bir süre sevdikten sonra adresten ayrılan Kömürcü, kask kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşınca büyük beğeni topladı.

Yaşadığı anları AA muhabiriyle paylaşan Kömürcü, müşterinin verdiği siparişi istediği şekilde teslim ettiğini belirterek, "Normalde zaten hayvanları besliyorum, bundan da mutluluk duyuyorum. Bu da bir vesile oldu." diye konuştu.

Kömürcü, bu duyarlı davranışın örneğine az rastlanır bir durum olduğunu dile getirerek, kendisini çok mutlu hissettiğini anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Serdivan Sakarya Yaşam Güncel Haberler

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