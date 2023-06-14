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Kurye aracının takla attığı kaza kamerada

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu takla atarak ters dönen kurye aracının kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kurye aracının takla attığı kaza kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu takla atarak ters dönen kurye aracının kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Safranbolu ilçesinde Karıt Sanayi Sitesi'nde meydana gelen kazada 4 Sokağın kesiştiği kavşakta Hakkı E., idaresindeki 81 ET 219 plakalı kapalı kasa kamyonet ile hızla ilerleyen İsmail Aslan idaresindeki 78 AAV 166 plakalı kargo aracı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atarak ters duran kurye aracında yaralanan sürücü Aslan sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Sanayi içersinde meydana gelen kazada bir işyerinin güvelik kamerasına an be an yansırken, hızla ilerleyen kurye aracının kapalı kasa kamyonete çarpması sonucu takla atarak ters döndüğü görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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