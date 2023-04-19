KURUYAN TARİHİ ÇEŞMELER, NİSAN YAĞMURLARIYLA BİRLİKTE AKMAYA BAŞLADI

ERZURUM'da 450 yıl önce Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin edilen çeşmeler, aralık 2022'de yaşanan sıcaklık ve kuraklık sebebiyle suyu kurumasından yaklaşık 4,5 ay sonra yeniden akmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşayan Erzurum'da merkez Yakutiye ilçesine bağlı 1600 rakımlı Altunbulak Mahallesindeki tarihi çeşmeler, tamamen kurudu. Sıcaklıkla birlikte yağışın da azaldığı kentte kuruyan çeşmeler mahalle sakinlerini endişelendirdi. Kuraklık korkusu sebebiyle Erzurumlular aralık ayı sonunda kar duasına çıktı. Erzurum'a beklenen kar 28 Ocak itibariyle yağdı. Ocak ayında metrekareye 15.9 kilogram yağış düşen Erzurum'a şubatta 44.5, martta 80.9, Nisan ayının 15 gününde ise 57.4 kilogram yağış gerçekleşti. Aralık ayında suyu kesilen çeşmeler, nisan ayının ilk 1 haftasında yaşanan yağmur yağışı sonrası yeniden akmaya başladı.

Çeşmelerin suyunun kurumasının dünyadaki etkili olan küresel ısınmanın Erzurum'daki etkilerini gösterdiğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Eyüp Tavlaşoğlu, "Erzurum 1900 rakımlarda kurulu olan bir şehir. Etrafımızda Türkiye'nin en yüksek dağlarından birisi Palandöken Dağı bulunuyor. Burası bir plato içerisindeki bir bölge. Altunbulak Mahallesi rakım bakımından Erzurum'un en düşük olan noktası. Buradaki çeşmelerin suyunun kesilmesi kar yağışının yeterli olmaması, yağmurların azalması sebebiyledir. Yağış azlığından dolayı doğal kaynaklar çeşmeler son yıllarda sonbahara doğru beslenmediği için kesilmektedir. Yeterince kar ve yağmur yağmadığından dolayı şehrin en alt noktasındaki çeşmelerimizin suyu maalesef akmamakta. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Ancak Erzurum zengin su yataklarına sahip illerden birisi. Eğer burada bile su kesiliyorsa demek ki su konusunda dikkatli olmamız lazım. Sonbaharın ayları eylül ekim ayında, kasım aylarında bu yıl maalesef kar yağmadı. Şükürler olsun ocak ayının sonlarına doğru şubat, mart ve nisan aylarında kar ve yağmur yağdı. Yağışlarla birlikte hem çeşmelerin suyu aktı. Bu sene inşallah tarımda da kuraklık yaşamayız" diye konuştu.(DHA)