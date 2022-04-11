Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştu

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştuELAZIĞ Elazığ'da kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçavuş şelalesi, baharla birlikte karların da erimesi ile coşkulu bir şekilde akmaya başlayarak görsel şölen oluşturdu.

ELAZIĞ (İHA) - Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştu

ELAZIĞ Elazığ'da kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçavuş şelalesi, baharla birlikte karların da erimesi ile coşkulu bir şekilde akmaya başlayarak görsel şölen oluşturdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bahar mevsimiyle doğa canlandı, kar sularının erimesiyle birçok yerde bulunan şelaleler de coşkulu olarak akmaya başladı. Elazığ'da birçok kişinin haberinin bile olmadığı merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Karaçavuş köyünde bulunan şelale de ilkbaharla birlikte coştu. Doğa harikası görüntüler oluşturan şelalede, bölgede yaşayan kişiler başta olmak üzere, foto tutkunları yoğun ziyaret gerçekleştirirken, şelalenin metrelerce yükseklikten dökülmesi ise görsel şölen sundu.

Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştu

Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştu

Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel

Elazığ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title