Kurusıkı Tabancayla Ateş Açan Şüpheliler Zeytinburnu'nda Yakalandı

Güncelleme:
Zeytinburnu'nda devriye gezen polis ekipleri, kurusıkı tabancayla ateş açan iki şüphelinin peşine düştü ve kovalamaca sonucu onları yakaladı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gökalp Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, 48/2 Sokak'ta 2 şüpheliden birinin kurusıkı tabancayla ateş açtığını gördü.

Polis ekiplerinin müdahale etmek istediği şüpheliler kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacanın ardından 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan yaşanan kovalamaca anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
