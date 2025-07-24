Kurusıkı Tabancaları Yasa Dışı Ateşli Silaha Dönüştüren Şahıs Tutuklandı

Kurusıkı Tabancaları Yasa Dışı Ateşli Silaha Dönüştüren Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, kurusıkı tabancaları ruhsatsız ateşli silaha dönüştürdüğü tespit edilen E.M. (47) tutuklandı. Yasa dışı silah imalatı yaptığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, kurusıkı tabancaları yasa dışı ruhsatsız ateşli silaha dönüştürdüğü tespit edilen E.M. (47), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde yasa dışı silah imalatı yapan şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. Şüphelinin tıbbi alet tamiri ve bakımı yapıldığı izlenimi verilen bir iş yerinde, kurusıkı tabancaların yasa dışı şekilde ruhsatsız ateşli silahlara dönüştürüldüğü tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, silahları dönüştüren E.M.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 5 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ve 3 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi

Yahudi çocuklar uçaktan indi, ortalık karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.