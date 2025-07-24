Kurusıkı Tabancaları Yasa Dışı Ateşli Silaha Dönüştüren Şahıs Tutuklandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, kurusıkı tabancaları yasa dışı ruhsatsız ateşli silaha dönüştürdüğü tespit edilen E.M. (47), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde yasa dışı silah imalatı yapan şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. Şüphelinin tıbbi alet tamiri ve bakımı yapıldığı izlenimi verilen bir iş yerinde, kurusıkı tabancaların yasa dışı şekilde ruhsatsız ateşli silahlara dönüştürüldüğü tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, silahları dönüştüren E.M.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 5 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ve 3 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.