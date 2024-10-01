Kurumsal Yönetim Derneği Anadolu Panelleri'ni Konya'da Düzenledi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneğince (TKYD) kurumsal yönetimi yaygınlaştırmak için düzenlenen "Anadolu Panelleri"nin dördüncüsü Konya'da gerçekleştirildi.

TKYD ile Konya Sanayi Odası (KSO), Garanti BBVA ve Nasıl Bir Ekonomi gazetesi işbirliğinde KSO Konferans Salonu'nda "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Semineri düzenlendi.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, programın açılışında, kurumsal yönetim kültürünü Anadolu'ya yaymak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kurumsal yönetimin, işletmeler için önemli bir kavram olduğuna değinen Saka, "Kurumsal yönetim konusu hayatımızın önemli bir parçası. Başarılı olabilmemiz için her kapıyı açan bir anahtar. Enine boyuna bu konuyu burada tartışacağız. Şirketlerimizin başarılı olabilmesi için sistemlere dayalı yönetim felsefesinin geliştirilmesi lazım." dedi.

Saka, şirketlerin ömürlerinin uzun süreli olması gerektiğine işaret ederek, "Bugün Türkiye'de bir şirketin ortalama ömrü 25 yıl. Yani şu salonda bulunan şirketlerimizin önemli bir kısmı bundan 5-10 sene sonra Türkiye istatistiği açısından ticari hayatında olmayacak. Şimdi bu olasılık çok daha hızlı artıyor. Birçok şirketimiz için finansmana erişim maliyeti herkesten fazla olacak. Dolayısıyla bizlerin yapabilecekleri, kontrol edebildiğimiz değişkenler var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından seminerde kurumsal yönetim uygulamaları anlatıldı.

Programa, KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ile çok sayıda iş insanı katıldı.