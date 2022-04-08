Kurumsal Yatırımcılar 'TKYD 1. Portföy Yatırım Zirvesi'nde bir araya geldi

Kurumsal yatırımcılar, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından bu yıl ilki düzenlenen; "TKYD 1.Portföy Yönetimi Zirvesi"nde bir araya geldi.

TKYD açıklamasına göre, Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde 7 Nisan Perşembe günü düzenlenen zirveye, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergün, Takas İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu'nun yanı sıra, çok sayıda sektör temsilcisi katılım gösterdi. TKYD'nin YouTube kanalında da canlı olarak yayınlanan zirve, yatırım fonlarının geleceğine ilişkin önemli analiz ve öngörülerin de yapıldığı, dört ayrı panele ev sahipliği yaptı.

"Sektörün potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz"

Açıklamada programa ilişkin düzenlenen açılış törenindeki konuşmasına yer verilen TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ersarı, Türkiye'nin istikrarlı ve yüksek büyüme için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansman kaynağını sağlamada portföy yönetim sektörünün öneminin her geçen gün arttığına işaret etti.

Ersarı, son yıllarda fon piyasalarına ilgi gösteren bireysel yatırımcıların önemli bölümünü gençlerin oluşturduğunu belirterek, "Portföy yönetim sektörü tarihi rekorlar kırsa da genç nüfusun yatırım fonlarına giderek artan ilgisini göz önünde bulundurduğumuzda ileriye dönük potansiyelin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.

Yatırımcı ilgisindeki artışa paralel olarak son dönemde portföy yönetim sektörünün yönettiği varlıklarda da oldukça hızlı bir büyüme yaşandığını vurgulayan Ersarı, 2019 yılı sonunda 284 milyar lira olan sektör büyüklüğünün, Şubat 2022 itibarıyla yüzde 141 artışla 684 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Ersarı, sektörün bu büyüklüğü ile toplam Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 10'una ulaştığını dikkati çekerek, "2021 yılı sonunda 63 trilyon avroya çıkan Dünya Yatırım Fonları varlıkları da önümüzdeki potansiyeli bizlere net olarak gösteriyor" ifadesini kullandı.

"Özel sektöre ayrılan kaynak 200 milyar TL ye yaklaştı"

Ersarı, bu haliyle portföy yönetim sektörünün finansal sistem içindeki ağırlığının da oldukça önemli bir noktaya ulaştığını belirterek, piyasalardaki derinliğin ve dolayısıyla finansal istikrarın olmazsa olmaz paydaşlarından biri haline geldiğini söyledi.

Sektörün yarattığı uzun vadeli finansman olanakları ile şirketlere ve ülke ekonomisine de önemli değer kattığını aktaran Ersarı şunları kaydetti:

"TKYD olarak portföy yönetim sektörünün büyümesi ve ülke ekonomisine sağladığı katma değerin artırılması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Portföy yönetimi sektörü gerek borç, gerekse sermaye olarak özel sektöre yaklaşık 200 milyar lira kaynak sağlar noktaya gelmiş durumda. Geldiğimiz noktada sektörümüzün artık reel ekonominin finansmanında daha etkin olarak konumlanmaya başladığını görüyoruz."

"Yatırım kavramı da yeniden şekillendi"

Yeni teknolojilerin gelişimi ve sunduğu fırsatların iş yapma biçimlerinden, günlük alışkanlıklar ve hatta yatırım davranışlarına kadar tüm yaşam anlayışını kökten değiştirdiğini de ifade eden Ersarı, "Dünyada tüm endüstrilerde olduğu gibi bu süreç, yatırım kavramını da yeniden şekillendiriyor. Bu dönüşüm, yatırımcıların tercihlerini de etkiliyor. Mevcut yatırım koşulları, yeni nesil finansal teknolojiler ve öne çıkan yeni temalar sayesinde, başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasalarına olan ilgi güçleniyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Araçlar ve Analiz Dairesi Daire Başkanı Haldun Nigiz de portföy yönetim şirketlerinin yönettiği varlık portföyünün büyümesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nun (TEFAS) etkisinin yadsınamayacağını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından panellere geçildiği belirtilen açıklamada, "Yerel ve Küresel Piyasalarda Beklentiler", "Portföy Yönetim Sektöründe Teknoloji", "Sürdürülebilirlik-Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Kurumsal Yatırımcılar Açısından Bakış" ve "Yatırım Fonları ile Portföy Yönetimi" konularının irdelendiği kaydedildi.