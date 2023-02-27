Kurumsal personel eğitimleri ile çalışan verimliliği artırılabilir

Pandemi, ekonomik dalgalanmalar ve doğal afetlerin iş dünyasındaki olumsuz etkileri sürüyor. Bu durumlardan psikolojik zarar gören çalışanlar iş motivasyonunu kaybederken, şirketlerin de verimliliği düşüyor. Çalışanların iş süreçlerine katılımını artırmak, potansiyellerini ortaya çıkarmasını sağlamak ve sağlıklı iletişim ağı yaratmak isteyen şirketler ise çözümü kurumsal personel eğitimlerinde buluyor.

Dünya genelinde yaşanan olaylar birçok insanın psikolojisine olumsuz etki ederken, bu durum, çalışanlar arasında kendini iş motivasyonunun düşmesi şeklinde gösteriyor. İş dünyasının rekabet ortamında ekiplerinin verimliliğini korumak, iş süreçlerine katılımını artırmak, çalışanlar arasında sağlıklı iletişim ağı yaratmak isteyen şirketler ise çözümü kurumsal personel eğitimlerinde buluyor.

Yaşam koçu Fatih Boyacı, Kendini Parlat Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam Merkezi çatısı altında gerçekleştirdiği kurumsal personel eğitimlerinde, profesyonellerin çocukluk travmalarının ya da kaygı bozukluklarının başarılarının önünde engel olmaması için stresle baş etme ve kendini tanıma odaklı, doğrudan iş verimliliğine katkı sağlayan kapsamlı bir program sunuyor.

"HAYATLARINDA DEĞİŞTİRMEK İSTEDİKLERİNE ODAKLANMALARINA YARDIMCI OLUYORUZ"

Kurduğu sistemle kişilerin hayatlarında gerçekleştirmek istedikleri değişikliklerin farkında olmalarını ve bu değişiklikleri yapmak için gereken adımları atmalarını amaçladıklarını söyleyen Fatih Boyacı, "Hayatın karmaşası içinde kendi potansiyeline ulaşmakta zorlanan birçok insan var. Ancak bu insanların yaşamlarında gerçekleştirmek istedikleri değişiklikler için adım atacak güveni hissetmeleri için bazen yalnızca kendilerinin değil, çevresindekilerin de yardımcı olması gerekiyor. Bu nedenle, pek çok kişinin potansiyelini keşfetmesini sağladığım yaşam koçluğu ve eğitmenliği serüvenimin bir noktasında uyanış ve farkındalık odaklı Kendini Parlat sistemini hayata geçirmeye karar verdim. Alanında başarılı uzmanlardan oluşan ekibimizle sunduğumuz programların ilk sıralarında bulunan ve daha önce bir örneği olmayan kurumsal personel eğitim kapsamında, kişilerin bilinçaltını dönüştürürken, meslek hayatlarında da başarıya giden yolu açıyoruz. Eğitim sonrasında şirketlerin cirolarını ilk 3 ayda yüzde 25 artırmalarını sağlıyor, eğer artıramazlarsa eğitim için ödedikleri ücreti iade ediyoruz" dedi.

"ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM GETİRİYOR"

"Kurumsal personel eğitimleri kapsamında profesyonellerin çocukluk travmalarının ya da kaygı bozukluklarının başarılarının önünde bir engel olmaması için farkındalık, özgüven, stresle baş etme ve kendini tanıma odaklı gibi doğrudan iş verimliliğine katkı sağlayan bir program sunuyoruz" diyen Fatih Boyacı, bilinçaltı çalışmalarının profesyonel yaşama olan etkisini şu sözlerle detaylandırdı:

"Ne yazık ki günümüzde birçok kişi, çocukluktan gelen travmaların yanı sıra kaygı, korku, endişe, güvensizlik gibi günlük hayatı zorlaştıran duyguların etkisiyle motivasyonunu yitirebiliyor. Maalesef bir yönetici bilinçaltında çocukluktan gelen travmaları olan çalışanlara sahipse, ne yaparsa yapsın o kişilerden işteyken istediği verimi alamıyor. Kendini Parlat Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak biz de çalışan verimliliğini ciddi ölçüde düşüren ve bilinçaltı kaynaklı sorunlar üzerinde profesyonel olarak çalışarak kalıplaşmış bazı olumsuz duyguları dönüştürüyoruz."

"KATILIMCILARIMIZIN KENDİLERİNİ TANIMA YOLCULUĞUNA REHBERLİK EDİYORUZ"

Boyacı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Kişisel gelişim programlarımızla kişilerin potansiyellerini keşfetmelerine, kendilerini daha iyi tanımalarına ve belirledikleri hedeflere ulaşmalarına destekliyoruz. Motivasyon, farkındalık, liderlik, kaygı yönetimi, iletişim, zaman yönetimi, esneklik ve adaptasyon gibi konulara odaklandığımız eğitimlerimizde iş, sosyal veya aile hayatının doğurabileceği zorluklarla başa çıkabileceklerini gösteriyoruz. Sorunları daha soğukkanlılıkla karşılayıp daha çözüm odaklı olabilecekleri yolları öğretiyoruz. Bu eğitimler sayesinde katılımcılarımız, kendilerini tanırken yaşamdaki rollerini anlayarak hedeflerine daha fazla odaklanma fırsatına erişiyor."