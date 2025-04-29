Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatılması Talep Edildi

(ANKARA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yarın sona erecek olan 2024 yılı Kurumlar Vergisi beyanname süresinin uzatılmasına ilişkin taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığına ilettiklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) talepleri doğrultusunda, 30 Nisan tarihinde sona erecek olan 2024 yılı Kurumlar Vergisi beyanname süresinin uzatılması talebini Hazine ve Maliye Bakanlığına ilettik. Umarım mali müşavirlerin talebi doğrultusunda olumlu bir sonuç alırız" dedi.