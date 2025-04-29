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Kurumlar Vergisi Beyanname Süreleri Uzatıldı

Kurumlar Vergisi Beyanname Süreleri Uzatıldı
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2024 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi uzatıldı. Yeni süreler 30 Nisan 2025, 5 Mayıs 2025 ve 16 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

(ANKARA) - 2024 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme süresi uzatıldı.

30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar, 12 Mayıs 2025 (10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) ve 14 Mayıs 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 16 Mayıs 2025 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı. 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 5 Mayıs'a kadar uzatıldı. Talebimize olumlu cevap veren Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Memet Şimsek ve yetkililere teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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