Kurumlar Bayram Öncesi Fiyat Denetimlerini Sıkılaştırıyor

Kurumlar Bayram Öncesi Fiyat Denetimlerini Sıkılaştırıyor
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Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi marketlerdeki fiyat denetimlerini sürdürerek, temel gıda ve bayramlık ürünler üzerindeki fiyatları kontrol ediyor. Denetimlerde uygunsuz fiyat etiketi ve haksız fiyat uygulamalarına cezalar uygulanacağı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde marketlere yönelik fiyat denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık ekipleri, bu kapsamda başkentte bir markette denetim gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, markette başta temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere bayramda tercih edilen şeker, tatlı ve kuruyemiş ürünlerine yönelik denetim yaptı.

Bu ürünlerin etiketlerini inceleyen ekipler, ürünün birim ve stok fiyatını, fiyatın uygulanmaya başladığı tarihi ve menşeini kontrol etti. Ekipler ayrıca ürünün kasa ve raf fiyatını da karşılaştırdı.

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerin fiyat etiketi ve haksız fiyat yönleriyle gerçekleştirildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tüketicinin ekonomik haklarını korumak adına alışveriş merkezleri, zincir marketler, gıda ve bayramlık ürünlerin satışının yapıldığı noktalarda yoğun şekilde denetimlerimize devam ediyoruz. Uygunsuzluk halinde her bir ürün için idari yaptırım uyguluyoruz. Fiyat etiketi ya da raf ve kasa fiyatlarındaki uygunsuzlukta 3 bin 166 lira para cezası uygulanıyor. Haksız fiyatla ilgili cezaları ise Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu veriyor, buradaki cezalar daha fazla miktarda."

Temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde haksız fiyat şüphesi oluşan ürünlerin alış ve satış faturalarını işletmeden talep ettiklerini anlatan Tan, bu ürünlerdeki uygunsuzluğun kurulda değerlendirildiğini söyledi.

Tan, tüketicilerin, karşılaştıkları uygunsuzluğu ticaret il müdürlükleri, CİMER ve Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması üzerinden iletebileceğini aktararak, "Şikayetlerin ardından sahadaki ekiplerimizi o bölgeye, işletmeye yönlendirerek hızlı şekilde denetim yaptırabiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
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