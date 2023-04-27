Kuruma noktasına gelen Devegeçidi Baraj Gölü'ndeki doluluk yüzde 65'e ulaştı

Diyarbakır'da 58 bin dekar tarım alanına sulama suyu sağlayan Devegeçidi Baraj Gölü'nde doluluk oranı, son dönemde etkili olan yağışlarla geçen yıla oranla arttı.

Diyarbakır'da 58 bin dekar tarım alanına sulama suyu sağlayan Devegeçidi Baraj Gölü'nde doluluk oranı, son dönemde etkili olan yağışlarla geçen yıla oranla arttı.

Devegeçidi Çayı üzerinde sulama amacıyla 1972'de kurulan ve 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölü, sulama imkanı sağladığı yaklaşık 58 bin dekarda tarımsal üretim yapan çiftçilerin gelirlerinde de ciddi artış sağladı.

İklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmanın etkisiyle 2021 ve 2022 yıllarında kuruma noktasına gelen baraja çiftçilerin mağdur olmaması için Diyarbakır Kuraklık Kriz Koordinasyon Merkezince alınan karar doğrultusunda DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Dicle Baraj Gölü'nden su aktarımı yapıldı.

Göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı olan, tatlı su balıkçılığı yapılan baraj gölüne son iki yılda aktarılan toplam 27 milyon metreküp su, hem doğal yaşam hem de tarım ürünleri için can suyu oldu.

DSİ. 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl ekim ayının başında yüzde 1'in altına düşen barajdaki su miktarı kar ve özellikle mart ayında düşen yağışla 25 Nisan itibarıyla yüzde 65'e ulaştı. Barajdaki su miktarı geçen yıl 27 Nisan'da yüzde 14 olarak ölçülmüştü.

Bu yıl barajda yeteri kadar su toplanması özellikle baraj havzasında tarımsal üretim yapan çiftçileri sevindirdi.

"Depolanan su, çiftçimizin yıl boyunca sulama ihtiyacını karşılayacak"

DSİ. 10. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürü Mehmet Yaşar Ceylan, AA muhabirine, yaklaşık 58 bin dekar sulama alanına sahip Devegeçidi Baraj Gölü'nün en önemli sulama barajlarından biri olduğunu söyledi.

Son iki yılda meydana gelen kuraklık nedeniyle barajda yeteri kadar su toplanamadığını anımsatan Ceylan, tarımsal sulama yapan vatandaşların mağdur olmaması için barajdan baraja su aktardıklarını hatırlattı.

Su aktarımı yaparak tarımsal sulama yapan çiftçilerin kuraklık nedeniyle oluşacak mağduriyetinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getiren Ceylan, "Bu yıl Devegeçidi Barajına gelen akım yeterli seviyede. Çiftçimiz müsterih olsun. Depolanan su, çiftçimizin yıl boyunca sulama ihtiyacını karşılayacak miktarda. İnşallah önümüzdeki süreçte tekrar su pompalama sıkıntısı yaşamayız. Depolanan su, tasarruflu kullanılırsa önümüzdeki yıllar için de kullanılabilecek miktarda." dedi.

Ceylan, baraj gölüne akan sular ve devam eden yağışların da etkisiyle barajdaki su seviyesinin daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

"Bu yıl her ne kadar ihtiyaç kalmamışsa bile önümüzdeki yıllarda bir kuraklık yaşanması ihtimaline karşı her zaman hazırlıklıyız." diyen Ceylan, çiftçinin ürettiği mahsulün sulanması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

"Barajdaki mevcut suyumuza sahip çıkacağız"

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, bu yıl mart ayının başına kadar bölgede ciddi anlamda kuraklıkla karşı karşıya kaldıklarını fakat bu ay ile bölgenin, beklentilerinin üzerinde yağış aldığını söyledi.

İskenderoğlu, özellikle 2021 ve 2022'de ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldıklarını, DSİ'nin su aktarımı yapması sayesinde üretime katkı sağlandığını dile getiren İskenderoğlu, "Suyun aktarılmasıyla bizim ürünler kurtuldu. Yoksa 58 bin dönüm arazide yetiştirilen ürünler kuruyacaktı. Bu ürünler DSİ. 10. Bölge Müdürlüğü sayesinde kurtuldu. Başta DSİ olmak üzere yetkililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yağışlarla barajdaki doluluk oranının arttığını ifade eden İskenderoğlu, barajda 2 yıla yetecek kadar su toplandığını öğrendiklerini kaydetti.

İskenderoğlu, şöyle dedi:

"Gelecek yıl kuraklık yaşayıp yaşamayacağımız belli değil. Barajdaki mevcut suyumuza sahip çıkacağız. Çiftçiyi daha az su isteyen pamuk ve mısır çeşitlerine yönlendiriyoruz. Son iki yılda barajdaki su miktarının azlığından dolayı ürünlere zamanında ve yeteri kadar su veremediğimizden verim kaybı da yaşadık. Çiftçi ürününü hem zamanında hem de yeteri kadar sulayabilecek. Bu, verim ve rekolteyi artıracak. Yağışlar bizi çok mutlu etti."

Yenişehir ilçesinin Dokuzçeltik Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Tayfur, bu yıl 180 dekara buğday ektiğini, 80 dekara da pamuk ekeceğini söyledi.

Yağışlar sayesinde rahatlıkla sulama yapacaklarını anlatan Tayfur, baraj gölünü dolu gördüklerinde mutlu olduklarını belirtti.

Tayfur, "Geçen yıl pamukta dekara 400 kilogram verim aldım. Allah'ın izniyle bu yıl pamukta dekara 500 kilogramın üzerinde verim bekliyoruz." ifadelerini kullandı.