Murat Kurum, AK Parti Gençlik Kolları'yla buluştu: 'Okullarımızda ihtiyaçları karşılayacağız'

AK Parti Gençlik Kolları'yla Sultangazi'de buluşan Murat Kurum, "Okullarımızda, belki de sizin de yaşadığınız temizlik gibi, beslenme gibi ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Ailelerimize destek olacağız. Ama bizim vereceğimiz yardımlar öyle çay bardağının yarısı kadar bir süt olmayacak" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Sultangazi Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezinde AK Parti Gençlik kollarının düzenlediği 'Gençlerle Biz Bize' etkinliğine katıldı. Gençlik buluşmasında Kurum'a Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu eşlik etti. Konuşmasının ardından Murat Kurum'a bir öğrenci tarafından 'Sacide' ismini verdiği bir kedi hediye edildi. İsminin, Murat Kurum'un seçim sloganı olan Sadece İstanbul'dan esinlenildiği söylenilen kediyi sahiplenen Kurum, "Sacide, seçim kampanyamız boyunca maskotumuz olacak" dedi. Etkinlikte Murat Kurum'un seçim vaatlerinin sorulduğu bir bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmanın sonunda başarılı olan gençlere hediyelerini Kurum verdi.

"BİZ; DİNİ, DİLİ, IRKI, MEZHEBİ NE OLURSA OLSUN TÜM KARDEŞLERİMİZİ KUCAKLAMIŞ BİR TOPLUMUZ"

Konuşmasına başlamadan önce Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya değinen Kurum, "Kilisemizde meydana gelen elim olay sebebiyle kilise deki vatandaşlarımıza, cemaatimize geçmiş olsun demek istiyorum. ve İstanbul, medeniyetimizin emaneti İstanbul, aslında fethedildiğinde bile burada yaşayan tüm toplumu korumak, kollamak, tüm değerleriyle birlikte yaşatma arzusu ve isteğiyle bir araya gelmiştir. Biz; dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun tüm kardeşlerimizi kucaklamış ve yardıma ihtiyacı olana el uzatmış ve hep birlikte Türkiye olmuş bir toplumuz. O yüzden bizim yönetim anlayışımızda da dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun, biz tüm İstanbulluları kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Ben tüm İstanbul'da huzurun, öncelikle güvenin tesis edilmesi adına her şeyi yapacağımızı burada ifade etmek istiyorum" dedi.

"HER İSTANBULLU EN AZ 25 DAKİKA KAZANMIŞ OLACAK"

İstanbul'un ulaşım sorunuyla ilgili çözümlerinden söz eden Kurum, "Ulaşımdaki trafik çilesini bitirmek adına metro ağını ilk 5 yılda hemen 2 katına çıkaracağımız, Silivri'ye metrobüs götüreceğimiz, 250 bin araçlık kapalı otoparkla birlikte otopark sorununu çözeceğimiz, mikro mobiliteye önem vererek bisiklet yolunu ilk 5 yılda bin kilometre ardından bin 500 kilometreye çıkarılması, elektrikli şarj istasyonlarımızla birlikte 2 yakaya 2 tünel projemizle ki 122 kilometrelik bir tünel projesi bu, inşallah 5 yılsonunda İstanbul'da şuan da yoğun saatlerde olan trafik yoğunluğu yüzde 90'lara ulaşıyor. O yüzden amacımız, hedefimiz şuan 64 dakika olan ulaşım süresini İnşallah yapacağımız tüm projelerle birlikte 39 dakikaya düşürmek olacak. Yani her İstanbullu bu manada en az 25 dakika kazanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 40 İNDİRİMİ İLK MECLİS TOPLANTISINDA ALACAĞIZ"

"Sadece İstanbul'a odaklanacağız, gençlerimizin sorunlarına odaklanacağız" diyerek gençler için gerçekleştirmek istediklerinden bahseden Murat Kurum, "Ulaşımı bir çile hali olmaktan çıkaracağız ve aynı zamanda konforlu ulaşım müjdelerimizle birlikte biliyorsunuz, öğrencilerimize yüzde 40 indirim yapacağımızı müjdeledik. Yüzde 40 indirimi ilk meclis toplantısında, göreve gelir gelmez hep birlikte alacağız. İstanbul'da okuyan her üniversite öğrencisine İstanbul Büyükşehir Belediyesinden her yıl 10 bin lira eğitim desteği vereceğiz. ve gençlerimize bu eğitim desteğimiz her zaman artacak, güncellenecek ve her yıl düzenli olarak üniversite de okuyan gençlerimize eğitim desteğini veriyor olacağız" dedi.

"BİZİM VERECEĞİMİZ YARDIMLAR ÖYLE ÇAY BARDAĞININ YARISI KADAR BİR SÜT OLMAYACAK"

Eğitimin ardından iş kurmak isteyen geçlere 100 bin lira destek vereceklerini söyleyen Kurum, "İşini kurmak isteyen gencimiz, gidecek belki 2-3 arkadaşıyla birleşecek ve kendi işini kuracak, üretim yapacak. Yine ilkokul çağındaki öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. İlkokula giden tüm çocuklarımız belediyenin otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. ve yine okullarımızda, belki de sizin de yaşadığınız temizlik gibi, beslenme gibi ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Okullarımızda bu manada ailelerimize destek olacağız. Ama bizim vereceğimiz yardımlar öyle çay bardağının yarısı kadar bir süt olmayacak" diye konuştu.

GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Programın son bölümünde ise İBB Adayı Murat Kurum'a gençler sorularını yöneltti. Bir gencin "Binali Yıldırım'ın başkan adayıyken Sultangazi Metro projesinin temelleri atılmıştı. Ama maalesef 5 yıllık benim 'fetret dönemi' dediğim dönemde bir çivi bile çakılmadı, proje kalktı. Acaba biz yeniden İstanbul dediğimizde bu yapacak mısınız, Sultangazi'ye metro gelecek mi?" sorunu üzerine Kurum, "İstanbul'da şu an 328 kilometre metro hattı var. Göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde biz metro hattını iki katına çıkarıp 650 kilometre yapmak istiyoruz. Bu manada en acil, en öncelikli yerlerden başlayarak metro hatlarını hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Bu manada ilk 5 yılda yapacağımız Vezneciler- Sultangazi raylı sistem hattını inşallah Sultangazi'ye kazandıracağız" ifadelerini kullandı.