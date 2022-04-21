Kurum: "Türkiye'nin zengin hidrojen kaynakları Avrupa ülkelerinin ihtiyacını giderebilecek kapasiteye sahip"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ortak basın açıklaması yaptı. (3)