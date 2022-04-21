Kurum: "Türkiye'nin zengin hidrojen kaynakları Avrupa ülkelerinin ihtiyacını giderebilecek kapasiteye sahip"
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ortak basın açıklaması yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması
AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ortak basın açıklaması yaptı. (3)
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel