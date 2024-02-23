Murat Kurum: İstanbul bir kirli pazarlık masasına yatırılmıştır

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'un bugün çok daha büyük bir tehlikenin girdabına sokulmak istendiğini belirterek, "Maalesef milletin gözleri önünde İstanbul bir kirli pazarlık masasına yatırılmıştır." dedi.

Atatürk Havalimanı'nda "Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yıl Dönümü" programında bir konuşma yapan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek sözlerine başladı.

İstanbul'da bir araya gelmekten ve kucaklaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kurum, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Trabzon'un tarihine dikkat çeken Kurum, "Bugün bizim için İstanbul neyse Trabzon da odur. Biz bu iki şehri hep ikiz kardeş olarak gördük, çünkü her ikisinin de fatihi Sultan Mehmet Han'dır. Sultan Fatih Trabzon'umuz için ne demiştir? 'Biz Trabzon'a toprakları değil gönülleri fethetmeye etmeye geliyoruz.' Bugün salondaki siz değerli kardeşlerime bakıyor ve görüyorum ki Sultan Fatih'in bu sözü gerçekleşmiştir. Bunun ispatı Trabzonlu kardeşlerimizdir. Trabzon demek sığınılacak liman, omuz verilecek dost demektir." diye konuştu.

Kurum, bakanlığı döneminde Trabzon'a ne zaman eser ve hizmet için gitse bir seferberlik anlayışıyla birçok belediye başkanıyla çalıştığını kaydederek, şunları belirtti:

Bakanlarımızla, milletvekillerimizle bir kardeşlik hukuku içerisinde, İstanbul'da yaşayan Trabzonlu kardeşlerimize ve memleketiniz Trabzon'a en güzel yatırımları, en güzel eserleri kazandırmanın gayreti içerisinde olduk.

"Sizler daima Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oldunuz, her zaman Cumhur İttifakı'na destek verdiniz. Türkiye'nin ve İstanbul'un karşısında ne zaman bir tehlike ve tehdit görseniz hemen safa geçtiniz. İradenizi net bir şekilde ortaya koydunuz. İşte bugün de aynı hassasiyeti İstanbul için göstermenizi istiyorum. İstanbul çok daha büyük bir tehlikenin girdabına sokulmak isteniyor. Bugün maalesef milletin gözleri önünde İstanbul bir kirli pazarlık masasına yatırılmıştır. Fatih'in emaneti İstanbul, Kandil uzlaşısı adıyla paylaşılmak ve buradaki tüm değerler kaybedilmek istenmektedir. Her gün yapılan pazarlıklar meclis üyeleri ve adaylıkları orada, masa arkasında, kapı arkasında yapılan planlarla birlikte dağıtıldığını görüyoruz. Birileri yine siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapıyor."

İstanbul ne zaman pazarlık konusu olsa, ne zaman paylaşılmak istense bu milletin buna asla izin vermediğini aktaran Kurum, "O kirli anlaşmaları bozmuştur, Sultan Fatih böyle yapmıştır, Sultan Abdülhamit Han karşılarında dimdik dikilmiştir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk dik durmuştur, Recep Tayyip Erdoğan 22 yıldır bu hesapları parçalayıp atmıştır. Bizim görevimiz de 31 Mart akşamı bu pazarlık masasını, bu Kandil masasını hep birlikte dağıtmaktır. 31 Mart'ta hep birlikte sandıkları patlatmak, kirli hesap güdenlere en güzel cevabı yine sandıkta vermektir." şeklinde konuştu.

"O hayalleri de işte bu ekip birlikte gerçekleştirecek"

Kurum, konuşması sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ile Trabzon Tanıtım Günleri için fuar alanındaki stantları gezdi, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sırada Bakan Uraloğlu, bir gazetecinin " Murat Kurum'la projeleriniz olacak mı?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Biz mühendisiz, biz proje adamıyız. Gerçekten projeleri biz beraberce, bir ekip halinde çözeriz, o irade var. Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle bize her türlü desteği verdi, biz de İstanbul'a o desteği veriyoruz. Murat Kurum kardeşim zaten yaptığı 5 yıllık hizmette kendisini Türkiye'ye tanıtmış olan, Trabzon'a da imza atmış olan, deprem tecrübesi olan bir kardeşimiz. Ulaşımı beraber çözeceğiz, kentsel dönüşümü kendisi çözecek Allah'ın izniyle. Dolayısıyla burada biz 2029 seçimlerine giderken İstanbul'u Allah'ın izniyle çok çok farklı göreceğiz."

Ardından Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılacak işbirliğine ilişkin, "İstanbul'un başta trafik çilesi olmak üzere ulaşım yatırımlarımızla birlikte vatandaşlarımızın rahatladığı, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk ettiği bir İstanbul'u hayal ediyoruz. Her şey hayalle başlar ve o hayalleri de işte bu ekip birlikte gerçekleştirecek. Trabzonlu kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. İnşallah el birliği içerisinde İstanbul'umuzu güzel yarınlara hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu ise Kurum'un çalışkanlığına değinerek, "Bakın pazartesi günü Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı açılacak. Eser ve hizmet ne demektir? Vatandaşlarımızın onu takip etmesini istiyorum. Bu 5 yıllık ara inşallah 31 Mart'ta kapanacak ve hizmetin nasıl yapıldığını Murat kardeşimiz gösterecek İstanbul'da." dedi.

Programa, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.