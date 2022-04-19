Kurum: "Marmara Denizimizde oluşacak hiçbir kirliliğe müsaade etmiyoruz" - Haberler

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Kurum: "Marmara Denizimizde oluşacak hiçbir kirliliğe müsaade etmiyoruz"

AA - Güncel
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Müsilaj Bilim Kurulu Toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Müsilaj Bilim Kurulu Toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Toplantısı'nda konuştu. (2)

AA / Güncel

Bilim Kurulu Toplantısı, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Müsilaj, Güncel, Haberler

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