Kurum: "Marmara Denizimizde oluşacak hiçbir kirliliğe müsaade etmiyoruz"
AA - Güncel
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Müsilaj Bilim Kurulu Toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
Müsilaj Bilim Kurulu Toplantısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Toplantısı'nda konuştu. (2)
AA / Güncel