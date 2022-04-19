Kurum: "Marmara Denizimizde oluşacak hiçbir kirliliğe müsaade etmiyoruz"

Müsilaj Bilim Kurulu Toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Toplantısı'nda konuştu. (2)

AA / Güncel