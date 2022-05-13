Kurum: Küresel aktör olmamızı istemeyenlerin dümen suyuna girenler masa etrafında toplanıyor (2) - Haberler

BAKAN KURUM, KİTAP FUARINI AÇTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde organize edilen kitap fuarına katıldı. Konuşmasında Yunus Emre'nin şiirini okuyan Bakan Kurum, "İnancımızın bizlere ilk emri 'oku' olmuştur. Çünkü biliyoruz ki okuyan, kitapla yetişen nesiller başarı dolu ve iyi bir geleceğe doğru koşan insanlar olacaktır. Çağımız bilgi çağıdır, bilgi güç demektir. Bilgiyi üreten, bilgiye sahip olan dünyaya da yön verecektir. Ecdadımız da hep bilgiyi ürettiği gibi hem korumuş hem de geliştirmiştir. Bilgi ile birlikte büyümüş ve güçlenmişlerdir. Erzurum da sahip olduğu birçok medreselerle tarihte her zaman okumaya, bilime hep önem vermiştir. İşte bugün Erzurum'da; bu tür organizasyonların, fuarların düzenlenmesi bu ilim öğrenme geleneğinin en canlı ve en güzel örneklerinden biridir. Biliyoruz ki kitap fuarları da her zaman okuyucular ile yazarları buluşturan en güzel mekanlar olmuştur. İnşallah Erzurum Kitap Fuarımız da Türkiye'nin en kıymetli hocaları, ülkemizin yetiştirdiği en büyük yazar, şair ve edebiyatçılar burada, Erzurumlu kardeşlerimizle buluşacak, imza günü ve söyleşiler gerçekleştirecek" dedi.

Törene katılanlarla birlikte fuarın açılış kurdelesini kesen Bakan Kurum, daha sonra stantları gezdi.