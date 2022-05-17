Kurum: "Mesele çevre, doğa meselesi değil.İftira attıklarını görüyoruz"
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel