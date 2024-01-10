AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ'u ziyaret etti. Kurum, 'Biz İstanbul'a ilgimizi göstereceğiz, mesaimizi göstereceğiz, gençliğimizi göstereceğiz ve çalışkanlığımızla birlikte de bu projeleri yapacak ve sadece İstanbul'a odaklanacağız. Bakın çok önemli; İstanbul basamak olmaz. Gelecek için burayı bir basamak olarak kullanamazsınız" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ)'nı ziyaret etti. Kurum, İSTOÇ ziyaretinin öncesinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde dün Fatih Camii'nde gerçekleşen olayda saldırıya uğrayarak yaralanan İmam Galip Usta'yı da ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı. İSTOÇ ziyaretinde, Kurum'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti. İSTOÇ Yönetim Binası'nda İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Öner Yüksel'le görüşme gerçekleştiren Murat Kurum, daha sonra basın açıklaması gerçekleştirerek; basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'RAKİBİMİZ İSTANBUL'A KARŞI OLAN İLGİSİZLİK"

İmamoğlu'nun Kurum'un adaylığı konusundaki yorumu hakkındaki soruya yanıt veren Kurum, 'Öncelikle kendisine başarılar diliyorum. İstanbul'un sorunları var ve bu seçimde de özne İstanbul olmalı, 16 milyon İstanbul'da yaşayan vatandaşımız olmalı. Biz rakibimizi ifade ettik, rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir, ihmalkarlıktır, Mahmutbey'deki trafik çilesini çözmeyen iradedir. Rakibimiz 16 milyon İstanbulluya söz verip de o sözleri gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır. Rakibimiz herkesi kucaklayacağız deyip de o hizmetleri İstanbul'a kazandırmayanlardır. Dolayısıyla biz sadece İstanbul'a odaklanacağız. İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. Bizi İstanbullular polemik içerisinde görmeyecek" dedi.

BU İRADE Mİ BİZE AKIL VERECEK?

TOKİ ile ilgili bir soruya cevap veren Kurum, 'Anlaşılan o ki mevcut yönetim bizim yaptığımız işlerden rahatsız. Vatandaşımıza sunulan imkanlardan rahatsız. Bunlara odaklanacaklarına aslında işlerine odaklansalar bir sorun kalmayacak. Şimdi biz TOKİ Başkanlığımızla, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle, diğer bakanlıklarımızla, yüz binlerce sosyal konusu İstanbul'a kazandırmış bir iradeyiz. Bakın evi olmayan tek bir vatandaşım kalmayana kadar çalışacağız sözü verdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de bu sözün gerçekleşmesi adına İstanbul'un 39 ilçesinde her mahallede hemen hemen bir proje gerçekleştirmişiz. 800 bin konutun dönüşümünü tamamlamışız. Yüz binlerce sosyal konutu İstanbullu kardeşlerimize kazandırmışız. Deprem olmuş üç ayda 180 bin konutun inşasına başlamışız, tüm dünyada örneği yok. Harıl harıl şantiyelerimiz çalışıyor. Deprem olmuş bir tane TOKİ konutunda yaşayan vatandaşımızın burnu bile kanamamış. Bir tane konut yıkılmamış. Milletimize de verdiğimiz tüm sözleri tutmuşuz. Dolayısıyla biz milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk. O sözü tutmanın gayreti içerisinde olduk. Ancak bu eleştiriyi yapan mevcut İBB yönetimi aynaya döküp dönüp bir kendisine bakması gerekir. Yüz bin sosyal konut, yüz bin kentsel dönüşüm konutu. 30 bin, 40 bin sosyal konut yapacağım deyip, ikisini topladığınızda 140 bin ediyor. 140 bin değil, 5 bin konutu yapamayan bir iradeden bahsediyoruz. Şimdi bu irade mi bize akıl verecek' Bu irade mi bizi eleştirecek? Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.

SOSYAL KONUTLA İLGİLİ SÖZLEŞMELERİMİZ BELLİDİR

'Bizim sosyal konutla ilgili sözleşmelerimiz bellidir" ifadesini kullanan Kurum, 'Sözleşmelerimiz çerçevesinde üretici ve tüketici fiyat endekslerine gelen artışlar yansıtılır. Ancak TOKİ başkanlığımızın uygulaması hep vatandaşımızın lehine olmuştur. Daha önce de biz sosyal konut projelerimizi açıkladığımız zaman, işte efendim Tefe'ye şu kadar artış gelecek, ÜFE'ye bu kadar artış gelecek bu artışlarla milletimiz ne yapacak?' dendiğinde biz bunları hep vatandaşımız lehine düşürdüğümüzü ifade etmiştik. Hatırlayın, dolayısıyla burada da artışlara gelen fiyatın indirimiyle birlikte vatandaşlarımıza sunumu söz konusudur. Şimdi buraları anlatalım, doğru bilgi verelim ki vatandaşımız da bu noktada doğru bilgileri alsın. Dolayısıyla buradaki maliyet artışlarının daha fazla olmasına rağmen TOKİ Başkanlığımız geçmişte de yapmış olduğu uygulamalar gibi fiyatlarında indirim yapmıştır. Yüzde elliye, yüzde altmışa varan indirimlerle vatandaşımıza bu projeleri sunmuştur" dedi.

İSTANBUL'DA MEVCUT BÜTÇEMİZİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ

Toplu ulaşım ile ilgili fikirleri ve toplu ulaşım zammı hakkındaki soruyu yanıtlayan Kurum, 'Toplu ulaşıma zamla ilgili bir gündemimiz yok; bırakın zam yapmayı İstanbul'da biz trafik çilesini bitirmek istiyoruz. Trafiği ucuzlatmak ve vatandaşımıza da bu manada bütçesine katkı sunmak istiyoruz. Biz gerçek belediyecilik yapacağız arkadaşlar. Algı belediyeciliği de, sosyal medya belediyeciliği de yapmayacağız. Biz milletimiz ne istiyorsa onun peşinden koşacağız. Herhangi bir zam yapmak gibi bir projemiz, hedefimiz yok. Aksine ulaşımı rahatlatmak ve ucuzlatmak derdindeyiz. Çok net söylüyorum ve bu projeleri gerçekleştirebilmek için de mevcut bütçemizi en az iki katına çıkaracağız. Öz gelirlerine bakın, mevcut belediyenin öz geliri 2019'da yüzde otuzken şimdi öz gelir 15'lere düşmüş. Dolayısıyla biz özgelerimizi de artıracağız. Mevcut yönetim şimdi engelleniyoruz böyle deniyor ya. Merkezi bütçeden aktarılan pay değerli arkadaşlar 2019'a göre 10 kat artmış. Nasıl engelleniyorsunuz' Dolayısıyla bütçe artmasına rağmen öz gelir niye düşüyor? Biz bunların hepsini inceledik. Tespitlerimizi yaptık. Biz İstanbul'da mevcut bütçemizi iki katına çıkaracağız." dedi.

İSTANBUL'U BASAMAK OLARAK KULLANAMAZSINIZ

İstanbul'un sorunlarına yönelik görüşü ve yerel seçimlerin kazanılması durumundaki ilk icraati ile ilgili soruya yanıt veren Kurum, 'İstanbul'un en büyük sorunu, mevcut yönetimin İstanbul'a olan ilgisizliği. Yani, bu ilgisizlik olduğu sürece sorun devam eder, bir sorun varsa çözüme ilişkin bir ilgi göstereceksiniz, irade göstereceksiniz. Biz İstanbul'a ilgimizi göstereceğiz, mesaimizi göstereceğiz, gençliğimizi göstereceğiz ve çalışkanlığımızla birlikte de bu projeleri yapacak ve sadece İstanbul'a odaklanacağız. Bakın çok önemli; İstanbul basamak olmaz. Gelecek için burayı bir basamak olarak kullanamazsınız" dedi.