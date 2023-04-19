KURUM: GÖRÜYORUZ Kİ, ARTIK SAFLAR NETLEŞMİŞTİR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sancaktepe'de vatandaşlarla bir araya geldi. Ak Parti Sancaktepe ilçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Kurum, Sancaktepe Belediye Başkan Şeyma Dövücü ile birlikte TOGG ile Demokrasi Caddesi'ne geçti. Ak Parti standını ziyaret eden Kurum, partililerle ve vatandaşlarla sohbet etti.

Seçim otobüsünden halka seslenen Kurum, "Şimdi 14 Mayıs seçimlerine 25 gün var. İnşallah hep birlikte, İstanbul'umuzun en temel problemlerine odaklanacağız. İstanbul'da en büyük sorun; deprem ve dönüşüm. Altyapı, trafik problemleri, yeşil ve mavi alan sorunlarına çözümler üreteceğiz. Açıkça görüyoruz ki; artık saflar netleşmiştir. Bir tarafta dev projeleriyle daha güçlü bir Türkiye diyen Cumhurbaşkanımız, diğer tarafta Türkiye'ye dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Sancaktepe'mize bugün yeni müjdelerle geldik. Eyüpsultan Mahallesinde 60 dönümlük alanı sosyal konut projelerimiz için ayırdık. İnşallah burada, en kısa sürede inşa çalışmalarımızı başlatacak, Sancaktepeli kardeşlerimiz için yeni sıcak yuvalar inşa edeceğiz. Bayramdan hemen sonra, Sancaktepe Millet Bahçesi ve Aydos Millet Bahçesini Sancaktepeli vatandaşlarımıza kazandırıyoruz. Sancaktepeli kardeşlerimizin yıllardır devam eden mülkiyet sorunlarını da %85 oranında çözdük. Özellikle Abdurrahmangazi, Akpınar, Fatih, Osmangazi ve Veysel Karani mahallerinde olmak üzere bin 514 hak sahibini tapularını kavuşturdukö şeklinde konuştu.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023