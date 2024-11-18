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Kurum çalışanı kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı

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TUNCELİ'de kurumda çalışan bazı kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. açığa alındı.

TUNCELİ'de kurumda çalışan bazı kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. açığa alındı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, bakanlıktan müfettiş talep ederek idari soruşturma başlattı.

Tunceli'de kurumda görevli olan ve İŞKUR üzerinden geçici olarak işe alınan bazı kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan, çalışanları da 'Şehit yakınıyım' diyerek tehdit ettiği iddia edilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. açığa alındı. S.Ö. hakkında idari soruşturma başlatılırken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu konuyla ilgili olarak bakanlıktan müfettiş talep etti. Mesajlarda isimleri geçen kadınlar hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELİ

Kurum çalışanı kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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