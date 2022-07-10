KURUCAŞİLE AÇIKLARINDA HORTUM OLUŞTU BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, denizde meydana gelen hortum, endişe yarattı. BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, denizde meydana gelen hortum, endişe yarattı. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu. Kurucaşile açıklarında denizde hortum oluştu. Hortumu görenler endişeye kapıldı. Açıkta oluşan hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra gözden kayboldu.(DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Kurucaşile Güncel Haberler

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