KURUCAŞİLE AÇIKLARINDA HORTUM OLUŞTU - Haberler

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KURUCAŞİLE AÇIKLARINDA HORTUM OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, denizde meydana gelen hortum, endişe yarattı.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, denizde meydana gelen hortum, endişe yarattı. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu.

Kurucaşile açıklarında denizde hortum oluştu. Hortumu görenler endişeye kapıldı. Açıkta oluşan hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra gözden kayboldu.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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