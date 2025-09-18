Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu, Mürettebat Kurtarıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kuru yük gemisi karaya oturdu. Olay anında evinde bulunan bir şahıs, gemiyi gördüğünde merak ettiğini ifade etti. Jandarmaya ihbarda bulunuldu ve mürettebat kurtarıldı.
O KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU SABAH GÖRDÜK'
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde geminin karaya vurduğu kıyıya yakın bir evde oturan Sezer Doğan (85), "Gece saat 04.30 - 05.00 gibi namaza kalkmıştım. Baktım denizde ışıklar ve gemi var. Burada acaba ne yapıyor diye çok merak ettim. Kızımı kaldırdım, o hemen jandarmaya telefon etti. Kulaklarım ağır işittiği için ses duymadım. Merak ettik sabaha kadar bekledik. O kadar büyük olduğunu sabah gördük. Sadece kamarayı görüyorduk. Çarpma anını gece görmedik sadece ışıkları gördükö dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel