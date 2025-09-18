Haberler

Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu, Mürettebat Kurtarıldı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kandıra kıyılarında karaya oturan Tanzanya bandıralı RAPID isimli kuru yük gemisinde mahsur kalan 7 mürettebat, helikopterli operasyonla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan mürettebat, kıyıya getirildi.

1) KURU YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU; MÜRETTEBATI KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi kıyılarına sürüklenen Tanzanya bandıralı RAPID isimli kuru yük gemisi, karaya oturdu. Gemide, mahsur kalan mürettebatın kurtarılması için helikopterli çalışma başlatıldı.

Karadeniz'de seyreden 81 metre uzunluğundaki Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi, Kocaeli'nin Kandıra kıyılarında karaya oturdu. Sahil Güvenlik ekipleri, gemide mahsur kalan mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı. Yoğun rüzgar ve dalga nedeniyle kıyıdan gemidekilere müdahale edilemezken, bölgeye helikopter çağrıldı.

Mürettebatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

GEMİDEKİ MÜRETTEBATIN HEPSİ KURTARILDI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi kıyılarına sürüklenen Tanzanya bandıralı RAPID isimli kuru yük gemisinde mahsur kalan 7 mürettebatın kurtarılması için helikopterli çalışma başlatıldı. Bölgede etkili olan hava muhalefeti ve denizdeki aşırı dalgalar nedeniyle botlarla müdahalenin yapılamadığı bölgede mahsur kalan 7 mürettebat Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tarafından helikopterle kurtarıldı. Helikopterle gemiden alındıktan sonra kıyıya getirilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KOCAELİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "18 Eylül 2025 tarihinde saat 05.55'de İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından 7 personeli ile alçı yüklü Tanzanya bayraklı ve 81 metre uzunluğundaki RAPID isimli ticari geminin Kocaeli / Kefken Pembe kayalıklar mevkiinde, karaya oturduğu ihbarı bildirilmiştir. Alınan ihbara istinaden, denizden müdahale etmek maksadıyla, TCSG-910 Sahil Güvenlik botu, havadan müdahale etmek maksadıyla, TCSG-504 Sahil Güvenlik helikopteri, Karadan müdahale etmek maksadıyla, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-21, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-04,

TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığı görevlendirilmiş olup Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İtfaiye ve Jandarma ekiplerine bilgi verilmiştir. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından RAPID isimli ticari gemide bulunan 7 mürettebatın tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir. RAPID isimli ticari geminin karaya oturmasından kaynaklı herhangi bir çevre kirliliği oluşmamıştırö denildi.

GEMİ, BARTIN'DAN UKRAYNA'YA GİDİYORMUŞ

Kocaeli Kandıra kıyılarında karaya oturan RAPID isimli kuru yük gemisinin Bartın'dan Ukrayna'ya gittiği öğrenildi. 2 bin 135 ton alçı yüklü olduğu belirtilen gemideki 7 mürettebattan 6'sının Ukrayna, 1'inin ise İran uyruklu olduğu öğrenildi. Helikopterle, karaya indirilen mürettebatın Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ifadeleri alınıyor.

Bu arada mürettebatın helikopterden karaya indiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500
