Kuru Üzüm Alım Fiyatı Belirlendi: Kilogram Başına 120 TL

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatının kilogram başına 120 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunulan dönemde çekirdeksiz kuru üzüm piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle piyasalara müdahale edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatı kilogram başına 120 TL olarak belirlenmiştir. TMO; üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamış olup 22 Eylül 2025 itibarıyla alımlara başlayacaktır."