"Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922" sergisi Kastamonu'da açıldı

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) üyesi sanatçıların Milli Mücadele günlerini anlatan eserlerinin yer aldığı "Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922" sergisi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde açıldı.

KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi'ndeki açılışta, sergide resmin yanı sıra çini, seramik ve ebru çalışmalarından örneklerin yer aldığını söyledi.

Sergilenen 88 eserin 46 sanatçı tarafından hazırlandığı belirten Yıldız, "Bu eserleri ilk defa Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde Polatlı'da sergiledik. İkinci sergimizi de kardeş ilçemiz İnebolu'da açtık. Amacımız Türk gençliğine tarih bilincini ve bu ülkenin ne zorluklarla kazanıldığını anlatmak. Umarım gençlerimize örnek oluruz." dedi.

Milli Mücadele'de İnebolu'nun çok önemli yeri bulunduğunu vurgulayan Yıldız, "Çünkü burası İstiklal Yolu. Dumlupınar'dan daha büyük özelliği olan bir yer. Çünkü Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımı burası. Milli Mücadele'ye tüm lojistik destek buradan verildi. Bu bilinçle bu sergiyi hazırladık." diye konuştu.

Serginin 12 merkezde daha açılacağını dile getiren Yıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Samsun Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki programın ise son durakları olacağını anlattı.

Yıldız, sergilerin tamamlanmasının ardından eserleri Dumlupınar Belediyesine hibe edeceklerini kaydetti.

Daha sonra açılışı yapılan sergiye, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ile davetliler katıldı.

Sergi, 28 Mart Pazartesi günü sona erecek.