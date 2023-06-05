Kastamonu'nun Küre ilçesinde, İstiklal Yolu üzerinde bulunan tarihi köprü, selde zarar gördü. Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağışlar sebebiyle, Ersizlerdere köyü mevkiinde bulunan köprüde hasar meydana geldi. Köprü daha önce de 2021 yılında yaşanan selde zarar görmüş ve restore edilmişti.

Kurtuluş Savaşına tanık tarihi köprü selde zarar gördü

KASTAMONU Kastamonu'nun Küre ilçesinde, İstiklal Yolu üzerinde bulunan tarihi köprü, selde zarar gördü.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli sağanak yağışlar sebebiyle, Küre ilçesinde bulunan tarihi köprü zarar gördü. Ersizlerdere köyü mevkiinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı'nda mühimmat taşınan İstiklal Yolu üzerinde bulunan tarihi köprüde hasar gördü. Öte yandan, 124 yıllık köprü 2021 yılında yaşanan selde de zarar görmüş, daha sonra restore edilmişti.