Kurtuluş Savaşı'na katılan 7 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek - Haberler

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Kurtuluş Savaşı'na katılan 7 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Kurtuluş Savaşı'na katılan 7 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 7 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 7 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 7 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karar kapsamında İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve SoyadıBirliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi ÖzetiMadalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Akseki (Çine) - Ali oğlu 1313 (1897) doğumlu Çavuş Ahmet ÇimenFırka (Tümen) 2, Süvari Nakliye KoluOğlu Mehmet Burhan Çimen
Afyonkarahisar - Bekir oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Ömer YıldırımFırka (Tümen) 2, Alay 2, Sahra Topçu Tabur 2, Bölük 5Oğlu Hamit Yıldırım
Gönen - Osman oğlu 1320 (1904) doğumlu Milis Ahmet AkınAkıncı Müfrezesi ve Milli Ordu KuruluşuOğlu Ahmet Dursun Akın
Rize - Hüseyin oğlu 1315 (1899) doğumlu Berber Oğulları'ndan Er AliKafkas Alayı 11, Tabur 1, 17.07.1337'de (1921) Nasulçal Maharebesi'nde ŞehitTorunu Ali Coşkun
Ürgüp - İsmail oğlu 1301 (1885) doğumlu Hacı Ali Oğulları'ndan Er Ahmet62'nci Alay, 3'üncü Tabur, 9'uncu Bölük, 18.09.1338'de (1922) Karaköy Harbi'nde ŞehitTorunu Osman Muzaffer Ayvalı
Şefkat (Baskil) - Süleyman oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Mehmet Ali CeylanKolordu 2, Fırka (Tümen) 4, Alay 40, Tabur 3, Bölük 9Torunu Bahri Ceylan
Ürgüp - Ali oğlu 1312 (1896) doğumlu Er Ahmet ÇakıcıDersaadet Küçük Zabit MektebiTorunu Hayriye Tuğcu (Çakıcı)

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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