Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 6 şehit ve gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

KURTULUŞ Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 6 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası Kanunu gereğince, Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 6 şehit ve gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle;

1313 (1897) Kalecik doğumlu Seyit oğlu Er Ahmet Yurdcu; mirasçısı oğlu Zekeriye Yurdcu, 1314 (1898) Tefenni doğumlu Hasan oğlu Er İbrahim Dumlupınar; miraçısı oğlu Ali Dumlupınar, 1313 (1897) Emirdağ doğumlu Hasan oğlu Er Ahmet Çam; mirasçısı Torunu Mustafa Çam, 1313 (1897) İstanbul doğumlu Nazif oğlu Süvari Gedikli Başçavuş Ahmet Mithat Orus; mirasçısı oğlu Ferruh Tezer Orus, 1301 (1885) Mucur doğumlu Abdullah oğlu Er Mehmet; mirasçısı torunu Yaşar Özbay, 1312 (1896) Milas doğumlu Mehmet oğlu Piyade Teğmen Halil İbrahim Sakarya; mirasçısı oğlu Korkmaz Sakarya.