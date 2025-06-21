Kurtuluş Savaşı'nda Hizmetleriyle Anılan 6 Şehit ve Gazinin Mirasçılarına İstiklal Madalyası Verildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 6 şehit ve gazi ile onların mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan listede isimleri yer alan şehit ve gazilerin mirasçıları, bu onur ödülüne sahip olacaklar.

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 6 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 6 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve SoyadıBirliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi ÖzetiMadalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Kalecik- Seyit oğlu 1313 (1897) doğumlu Er Ahmet YurdcuKafkas Alay 9, Tabur 3, Bölük 3Oğlu Zekeriye Yurdcu
Tefenni- Hasan oğlu 1314 (1898) doğumlu Er İbrahim Dumlupınar135'inci Alay, 3'üncü Tabur, 12'nci BölükOğlu Ali Dumlupınar
Emirdağ- Hasan oğlu 1313 (1897) doğumlu Er Ahmet ÇamFırka (Tümen) 23, Alay 72, Tabur 2, Bölük 5Torunu Mustafa Çam
İstanbul- Nazif oğlu 1313 (1897) doğumlu Süvari Gedikli Başçavuş Ahmet Mithat OrusSüvari Alay 4, Bölük 1Oğlu Ferruh Tezer Orus
Mucur- Abdullah oğlu 1301 (1885) doğumlu Er Mehmet1'inci Fırka (Tümen), 8'inci Alay 3'üncü Tabur, 10'uncu Bölük (Şehit)Torunu Yaşar Özbay
Milas- Mehmet oğlu 1312 (1896) doğumlu Piyade Teğmen Halil İbrahim SakaryaAlay 70, Tabur 2Oğlu Korkmaz Sakarya

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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