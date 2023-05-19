Kurtuluş Savaşı gazisinin torununa İstiklal Madalyası takdim edildi

Kurtuluş Savaşı'nda görev alan Sabri Poyraz'ın İstiklal Madalyası, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki torunu emekli öğretmen Ercan Poyraz'a teslim edildi.

Yetkililer, bir süre önce arşiv kayıtlarından Poyraz'ın Kurtuluş Savaşı'nda görev yaptığını ve İstiklal Madalyası'nı almadığını tespit etti.

Bunun üzerine Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Ali Osman Altay, Sabri Poyraz'ın ilçede yaşayan yakınlarıyla irtibata geçerek durumu bildirdi.

Altay, daha sonra Ercan Poyraz'a dedesinin İstiklal Madalyası ve beratını takdim etti.

"Bu madalyayı göğsümde taşıyacağım"

Poyraz, AA muhabirine, dedesinin Kurtuluş Savaşı'nda görev yapmasından büyük gurur duyduğunu söyledi.

Askerlik Şube Başkanlığınca yapılan inceleme ve araştırma sonucu dedesine verilmesi gereken İstiklal Madalyası'nın babasının da hayatını kaybetmesiyle kendisine takdim edildiğini anlatan Poyraz, şöyle konuştu:

"Böyle bir mirasın sahibi olmak, benim için onur ve gurur verici. Allah, vatanımıza ve milletimize zeval vermesin. Dedem, 1915'te askere gitmiş ve 1922 yılında Sekli köyüne dönmüş. Annesi ve babası onun askerde şehit olduğunu düşünmüş. Yıllar sonra askerden tezkere alarak köye geldiğinde annesi 'sen benim oğlum değilsin' demiş. Sonradan ikna olmuş."

Poyraz, "Torunu olarak bu madalyayı göğsümde taşıyacağım. Bizden sonra da bizimkiler taşıyacaktır. Tüm devlet büyüklerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bize dedemizin hakkı olan İstiklal Madalyası'nı takdim ettiler." dedi.