Kurtuluş Kuş'un nitelikli cinsel saldırı davası devam ediyor

Nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş'un davasının üçüncü duruşması dün Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Savcı, Kuş'un "nitelikli cinsel saldırı" suçundan en az 12 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Kuş'a yönelik adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

Pop şarkıcısı Kurtuluş Kuş hakkında, 2022 yılında 19 yaşındaki B.B.'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik açılan davanın üçüncü duruşması dün Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Kurtuluş Kuş, müşteki B.B. ve aile yakınlarıyla taraf avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü vekili Avukat Ali Emen de hazır bulundu.

AİLE BAKANLIĞI AVUKATI, KUŞ'UN TUTUKLU YARGILANMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan sanık avukatları, olay yerine dair keşif yapılmasını talep etti. Bu talebin üzerine konuşan müşteki avukatı Burcu Ece Güler, talep edilen keşfin yapılmasının yargılamayı uzatacağını belirterek keşif talebinin reddini istedi.

Mağdur B.B. ise şikayetinin devam ettiğini belirterek aleyhe hususları kabul etmediğini söyledi. B.B.'nin avukatı Ali Emen de sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini belirtti.

SAVCI, KUŞ'UN "NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI" SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Kurtuluş Kuş'un "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar cezalandırılmasını ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

Sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek esas hakkında savunmalarını yapmak için ek süre talep etti.

MAHKEME, KUŞ'A ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA KARAR VEREREK DURUŞMAYI ERTELEDİ

Mütalaaya yönelik söz alan sanık Kuş, "Mütalaaya katılmıyorum, önceki savunmalarımı tekrar ederim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık avukatlarının ek süre talebini kabul etti ve Kuş'a adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Heyet, keşif talebinin de reddine karar vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.