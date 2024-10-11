Üye Girişi
Haberler

Kurtuluş Camisi'nin Yıkılan Kubbesi Tamamlandı

Kurtuluş Camisi'nin Yıkılan Kubbesi Tamamlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören tarihi Kurtuluş Camisi'nin yıkılan kubbesi, aslına uygun olarak restorasyon çalışmalarıyla tamamlandı. Yapının 2025'te yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan tarihi Kurtuluş Camisi'nin yıkılan kubbesi tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, depremlerde hasar alan tarihi Kurtuluş Camisi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor.

Valide Meryem Kilisesi olarak 1892 yılında yaptırılan, bir süre cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 1960 yılında camiye dönüştürülen yapının depremlerde yıkılan kubbesi aslına uygun olarak tamamlandı.

Kentin simge mekanları arasında yer alan tarihi caminin 2025'te ibadete açılması planlanıyor.

Yüzde 70'i tamamlandı

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Yahya Dilsizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurtuluş Camisi'nin 6 Şubat 2023'te depremlerde ağır hasar aldığını belirterek, "Depremde iki minaresi ve kubbesi yıkılan caminin restorasyonunda yüzde 70 seviyesine geldik. Bu hızla devam edersek 2025'te restorasyonu tamamlayacağız." diye konuştu.

Dilsizoğlu, restorasyonun kaba inşaat kısımlarının bitmeye yaklaştığını, 2025'te de ahşap doğrama gibi ince işçilik kısımlarının tamamlanacağını ifade etti.

Açıklamanın ardından kubbeye son kilit taşı yerleştirildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Kahramanmaraş Kültür Sanat gaziantep Güncel Kültür Deprem Sanat Yaşam

Limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 TL savunma sanayine katkı payı alınacak

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti

 Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emrullah Erdinç kimdir? Emrullah Erdinç kaç yaşında, nereli? Adnan Oktar davasında son durum nedir? Adnan Oktar davasında kimler tahliye oldu? Türkiye'deki göçmen sayısı ne kadar? 2024 Ekim ayı Türkiye'de ne kadar yabancı var? Savunma sanayii katkı payı nedir? Savunma sanayine kimlerden para alınacak? (100 bin TL üzeri limitli kredi kartları) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı? Köfteci Yusuf'un sahibi ne dedi? Yusuf Akkaş'ın açıklaması nedir? MEMUR ZAMMI NE OLACAK? Memur zammı yüzde kaç olur? Memurlar enflasyon farkı alacak mı? Murat Ülker kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Ülker serveti ne kadar? MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? Türkiye A Milli Takım maçı şifresiz mi? Türkiye- Karadağ maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? ALTIN FİYATLARI 11 EKİM | Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.