Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan tarihi Kurtuluş Camisi'nin yıkılan kubbesi tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, depremlerde hasar alan tarihi Kurtuluş Camisi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor.

Valide Meryem Kilisesi olarak 1892 yılında yaptırılan, bir süre cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 1960 yılında camiye dönüştürülen yapının depremlerde yıkılan kubbesi aslına uygun olarak tamamlandı.

Kentin simge mekanları arasında yer alan tarihi caminin 2025'te ibadete açılması planlanıyor.

Yüzde 70'i tamamlandı

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Yahya Dilsizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurtuluş Camisi'nin 6 Şubat 2023'te depremlerde ağır hasar aldığını belirterek, "Depremde iki minaresi ve kubbesi yıkılan caminin restorasyonunda yüzde 70 seviyesine geldik. Bu hızla devam edersek 2025'te restorasyonu tamamlayacağız." diye konuştu.

Dilsizoğlu, restorasyonun kaba inşaat kısımlarının bitmeye yaklaştığını, 2025'te de ahşap doğrama gibi ince işçilik kısımlarının tamamlanacağını ifade etti.

Açıklamanın ardından kubbeye son kilit taşı yerleştirildi.