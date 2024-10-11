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Kurtuluş Camisi'nin Restorasyonunda Son Kilit Taşı Yerleştirildi

Kurtuluş Camisi'nin Restorasyonunda Son Kilit Taşı Yerleştirildi
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Gaziantep'te 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören tarihi Kurtuluş Camisi'nin kubbesine son kilit taşı yerleştirildi. Restorasyonun 2025 yılında tamamlanarak ibadete açılması bekleniyor.

GAZİANTEP'te, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören tarihi Kurtuluş Camisi'nin kubbesine son kilit taşı yerleştirildi. Minareleri de ileriki günlerde tamamlanacak olan caminin restorasyonunun bitirilip 2025 yılında ibadete açılması bekleniyor.

Kentte 1892'de kilise olarak yaptırılan, Cumhuriyet döneminde cezaevine ve 1984'te camiye dönüştürülen Kurtuluş Camisi, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gördü, kubbesi ile 2 minaresi yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından depremin ardından caminin restorasyonu için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda caminin kubbesinin son kilit taşı bugün yerleştirildi. Son taşın yerleştirilmesi nedeniyle camide inceleme yapan Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Yahya Dilsizoğlu, 50 kişilik ekiple çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Restorasyon 2025 yılında tamamlanıp cami ibadete açılacak. Cami yapılan güçlendirme çalışmalarıyla olası afet durumlarından en az hasar alacak şekle dönüştürüldü" dedi.

'CAMİ DUVARLARI JEORADAR VE ENJEKSİYON YÖNTEMLERİYLE GÜÇLENDİRİLDİ'

Dilsizoğlu, Kurtuluş Camisi'nin duvarlarında jeoradar çalışmaları yapıldığını ve enjeksiyon sistemleriyle güçlendirildiğini söyledi. Kubbenin son kilit taşının konulduğunu ve gelecek hafta minarelere alemlerin yerleştirileceğini dile getiren Dilsizoğlu, "6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Kurtuluş Camimizin kubbesine son kilit taşını yerleştirdik. Depremde 2 minaresi ve 1 kubbesi yıkılan camimiz restorasyonunda fiziki olarak yüzde 70 seviyesine geldik. Camimizde jeoradar taramalarımızı yaparak duvarlarımızı güçlendirdik. Bu hızla devam edersek 2025 yılı içerisinde restorasyonu tamamlayacağız ve camimizi ibadete açacağız" diye konuştu.

Caminin deprem yönetmeliğine uygun yöntemlerle restore edilip güçlendirildiğini anlatan Dilsizoğlu, "50 kişilik bir ekiple deprem sürecinden bu yana çalışıyoruz. Caminin içerisinde başta enjeksiyon uygulaması yapıldı. Duvarların güçlendirilmesi sağlandı. Çelik gergi sistemleri yapıldı. Gergi sistemleriyle güçlendirme yapıldı. Kubbede taş imalatı bittikten sonra tiaram dediğimiz işlemlerle kubbenin etrafı sarılacak. Onun üzerine orijinaline uygun kurşunlar dökülecek. Şu anki yaptığımız çalışma deprem yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirildi. Olası büyük afetlere karşı camiyi en az hasar alacak şekilde restore etmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kültür Sanat Gaziantep Deprem Güncel Kültür Yaşam Cami

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