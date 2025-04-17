Kurtuluş Baştimar'ın Yeni Filmi 'Dağlardan Başka Tanık Yok' Festivallere Katılıyor

(İSTANBUL) - 3000 rakımlı Arnos Dağı'nın eteklerindeki zorlu çekimlerle hayat bulan "Dağlardan Başka Tanık Yok" filminin festival yolculuğu başladı. Yazarlığını ve yönetmenliğini Kurtuluş Baştimar'ın üstlendiği film, dünya festivallerindeki yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapıyor.

İlk uzun metraj filmi "Çiğdem" ile uluslararası film festivallerinde ödüller kazanan ve dünya prömiyerini İskoçya'nın Glasgow kentinde yoğun bir katılımla gerçekleştiren yönetmen Kurtuluş Baştimar, ikinci filmi için Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sampas (Özbeyli) köyünde çekimlerini tamamladı. Baştimar'ın "Dağlardan Başka Tanık Yok" adlı son filmi, 3000 rakımlı Arnos Dağı'nın eteklerinde gerçekleşen zorlu çekimlerle hayat buldu. Afişi yayınlanan filmin festival yolculuğu da başladı.

Filmin konusu

Film, 90'lı yıllarda yaşanan köy boşaltmaları ve faili meçhul kayıpların gölgesinde büyüyen Helin'in hikayesini anlatıyor. Babası cezaevinde kaybolan Helin, geride kalan mektuplar ve annesi Susika'nın kayıp ses kasetleri aracılığıyla geçmişe, sessizliğe ve susturulmuş bir kimliğe doğru derin bir yolculuğa çıkar. Susika, dönemin güçlü kadın dengbejlerinden biridir; sesi, bir halkın belleğini taşır. Helin'in arayışı, yalnızca bir baba ya da bir anneyle değil, kaybolan bir dilin, bastırılmış bir kültürün izleriyle de yüzleşmektir.

Köy boşaltmaları, kimlik kayıpları ve hafızanın izlerini taşıyan film, yalnızca kişisel bir hikayeyi değil, toplumsal bir yarayı da beyaz perdeye taşıyor. "Dağlardan Başka Tanık Yok", tanığın yokluğunda bile susmayan dağların diliyle hafızanın inatçı izini sürüyor. Festival yolculuğunda şimdiden büyük merak uyandıran film, izleyicisini unutulmuş seslerin ve bastırılmış kimliklerin peşinden sürüklüyor.