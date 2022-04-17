Kurtulmuş: "Adayını tespit etmekte bile zorlanan bu ittifakın bu millete ne faydası olur bunu da milletin takdirine bırakıyoruz" - Haberler

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Kurtulmuş: "Adayını tespit etmekte bile zorlanan bu ittifakın bu millete ne faydası olur bunu da milletin takdirine bırakıyoruz"

AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığındaki iftar programına katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığındaki iftar programına katılarak konuşma yaptı. (2)

Kurtulmuş: Adayını tespit etmekte bile zorlanan bu ittifakın bu millete ne faydası olur bunu da milletin takdirine bırakıyoruz

Kurtulmuş: Adayını tespit etmekte bile zorlanan bu ittifakın bu millete ne faydası olur bunu da milletin takdirine bırakıyoruz

Kurtulmuş: Adayını tespit etmekte bile zorlanan bu ittifakın bu millete ne faydası olur bunu da milletin takdirine bırakıyoruz

Kurtulmuş: Adayını tespit etmekte bile zorlanan bu ittifakın bu millete ne faydası olur bunu da milletin takdirine bırakıyoruz

AA / Melik Fırat Yücel - Güncel

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