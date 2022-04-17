Kurtulmuş: "Adayını tespit etmekte bile zorlanan bu ittifakın bu millete ne faydası olur bunu da milletin takdirine bırakıyoruz"
AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığındaki iftar programına katılarak konuşma yaptı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığındaki iftar programına katılarak konuşma yaptı. (2)